Entry List Atp Rio de Janeiro 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 500 di Rio de Janeiro 2026, in programma dal 16 al 22 febbraio sui campi in terra rossa. Da Buenos Aires a Rio, ma sempre terra sudamericana per Lorenzo Musetti, che sarà la prima testa di serie anche nel torneo brasiliano. L’osservato speciale? Ovviamente l’idolo di casa Joao Fonseca. Ben nutrita la pattuglia azzurra, che sarà composta anche da Luciano Darderi, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 500 di Rio de Janeiro.
Musetti,Lorenzo ITA 5
Cerundolo,Francisco ARG 21
Darderi,Luciano ITA 25
Fonseca,Joao BRA 32
Baez,Sebastian ARG 36
Sonego,Lorenzo ITA 40
Altmaier,Daniel GER 44
Ugo Carabelli,Camilo ARG 49
Muller,Alexandre FRA 52
Berrettini,Matteo ITA 57
Etcheverry,Tomas Martin ARG 62
Dzumhur,Damir BIH 66
Comesana,Francisco ARG 68
Martinez,Pedro ESP 71
Navone,Mariano ARG 74
Tabilo,Alejandro CHI 79
Garin,Cristian CHI 82
Cerundolo,Juan Manuel ARG 87
Nava,Emilio USA 89
Djere,Laslo SRB 92
Taberner,Carlos ESP 99
Buse,Ignacio PER 100
Kopriva,Vit CZE 101
ALTERNATES
1 Hanfmann,Yannick (3) GER 102
2 Tirante,Thiago Agustin (1) ARG 103
3 Burruchaga,Roman Andres (1) ARG 104
4 Barrios Vera,Tomas (1) CHI 107
5 Monfils,Gael (1) FRA 110
6 Moller,Elmer (1) DEN 119
7 Tseng,Chun-Hsin (1) TPE 122
8 Choinski,Jan (2) GBR 124
9 Lajovic,Dusan (1) SRB 125
10 Gaubas,Vilius (1) LTU 129