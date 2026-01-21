Entry List Atp Rio de Janeiro 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 500 di Rio de Janeiro 2026, in programma dal 16 al 22 febbraio sui campi in terra rossa. Da Buenos Aires a Rio, ma sempre terra sudamericana per Lorenzo Musetti, che sarà la prima testa di serie anche nel torneo brasiliano. L’osservato speciale? Ovviamente l’idolo di casa Joao Fonseca. Ben nutrita la pattuglia azzurra, che sarà composta anche da Luciano Darderi, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 500 di Rio de Janeiro.

ENTRY LIST ATP RIO DE JANEIRO 2026

Musetti,Lorenzo ITA 5

Cerundolo,Francisco ARG 21

Darderi,Luciano ITA 25

Fonseca,Joao BRA 32

Baez,Sebastian ARG 36

Sonego,Lorenzo ITA 40

Altmaier,Daniel GER 44

Ugo Carabelli,Camilo ARG 49

Muller,Alexandre FRA 52

Berrettini,Matteo ITA 57

Etcheverry,Tomas Martin ARG 62

Dzumhur,Damir BIH 66

Comesana,Francisco ARG 68

Martinez,Pedro ESP 71

Navone,Mariano ARG 74

Tabilo,Alejandro CHI 79

Garin,Cristian CHI 82

Cerundolo,Juan Manuel ARG 87

Nava,Emilio USA 89

Djere,Laslo SRB 92

Taberner,Carlos ESP 99

Buse,Ignacio PER 100

Kopriva,Vit CZE 101

ALTERNATES

1 Hanfmann,Yannick (3) GER 102

2 Tirante,Thiago Agustin (1) ARG 103

3 Burruchaga,Roman Andres (1) ARG 104

4 Barrios Vera,Tomas (1) CHI 107

5 Monfils,Gael (1) FRA 110

6 Moller,Elmer (1) DEN 119

7 Tseng,Chun-Hsin (1) TPE 122

8 Choinski,Jan (2) GBR 124

9 Lajovic,Dusan (1) SRB 125

10 Gaubas,Vilius (1) LTU 129