Wimbledon 2026: Sinner arriva all’All England Club (VIDEO)

Jannik Sinner è pronto per il suo esordio nell’edizione di Wimbledon 2026. L’azzurro sfiderà il numero 51 del ranking ATP Miomir Kecmanovic, per il suo primo match ufficiale sull’erba della stagione dopo l’incontro d’esibizione contro Cameron Norrie, terminato con un doppio 6-3 in favore dell’altoatesino, nel Giorgio Armani Tennis Classic. Il numero uno del mondo si presenterà da campione uscente ed esordirà nella giornata di lunedì 29 giugno nel campo centrale di Wimbledon, come da tradizione.
🦊👋🏻
🎥 Wimbledon pic.twitter.com/D16uL8zNBJ
— jannik sinner files (@jannik_files) June 28, 2026