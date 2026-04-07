Masters 1000 Monte-Carlo 2026: Sinner doma Humbert al secondo turno

Buona la prima di Jannik Sinner al Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. Il numero due del mondo – assente nel 2025 dopo la sospensione in seguito alla vicenda Clostebol – rifila un netto 6-3 6-0 al francese Ugo Humbert. Prova convincente dell’altoatesino che, superati dei game di assestamento, domina in lungo e in largo il transalpino chiudendo i conti in un’ora e x minuti senza concedere palle break. Tanta varietà al servizio e grande continuità in risposta dimostrate da Sinner – a caccia del primo Big Tournament su terra battuta e della prima finale nel Principato – che al terzo turno affronterà il vincente della sfida tra Francisco Cerundolo e Tomas Machac. “Penso sia stata una buona performance, bisogna cambiare un po’ lo stile di gioco e adeguarsi ad alcune circostanze. Le prime partite di ogni torneo non sono facili, non ho avuto tempo per adattarmi ma sono contento delle sensazioni che ho avuto. Non ho tante aspettative, ma bisogna adattarsi a tutte le superficie. La scivolata è la cosa più difficile perché devo capire bene quanto essere distante dalla palla. Le partite sono i migliori allenamenti e devo sfruttare i momenti di allenamento per trovare la condizione migliore per il Roland Garros“, le parole, nell’intervista in campo, del quattro volte campione Slam, che diventa il primo giocatore da Roger Federer (2017) a vincere le prime 13 partite nei 1000 di una stagione (6 Indian Wells, 6 Miami, 1 Monte-Carlo).

LA PARTITA

In apertura di primo set la chela mancina di Humbert porta tanti punti al francese, che tiene senza particolari difficoltà in battuta. Dopo un paio di game di assestamento, Sinner trova la quadra in risposta – restando sempre molto lontano dalla riga di fondo campo – e, alla seconda palla break, allunga sul 4-2. L’altoatesino concede le briciole in risposta e chiude il set in risposta 6-3 in 42 minuti.

Nel secondo set Sinner continua ad incidere in risposta e toglie il servizio a Humbert per la terza volta in quattro turni di battuta, allungando sul 3-0. L’altoatesino non fa prigionieri, ruba nuovamente il servizio al transalpino e sale sul 5-0. Humbert esce completamente dalla partita e Sinner confeziona un pesante 6-0 in 23 minuti.