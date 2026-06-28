Entry List Wta Amburgo 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 250 di Amburgo 2026, in programma dal 20 al 26 luglio sulla terra rossa. C’è anche la finalista del Roland Garros tra le iscritte al torneo tedesco, in quello che è sostanzialmente l’ultimo appuntamento stagionale sulla terra battuta a livello 250. La polacca sarà la prima testa di serie di un tabellone che vede chiaramente poche giocatrici tra le top-50 al via. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 250 di Amburgo.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST WTA AMBURGO 2026
1 MAJA CHWALINSKA (POL) 21
2 CRISTINA BUCSA (ESP) 36
3 JAQUELINE CRISTIAN (ROU) 38
4 OLEKSANDRA OLIYNYKOVA (UKR) 49
5 YULIIA STARODUBTSEVA (UKR) 55
6 VIKTORIJA GOLUBIC (SUI) 64
7 ANHELINA KALININA (UKR) 70
8 PANNA UDVARDY (HUN) 71
9 ANNA BONDAR (HUN) 75
10 TAMARA KORPATSCH (GER) 79
11 ELSA JACQUEMOT (FRA) 82
12 YULIA PUTINTSEVA (KAZ) 85
13 SARA SORRIBES TORMO (ESP) PR85
14 VERONIKA ERJAVEC (SLO) 87
15 SIMONA WALTERT (SUI) 88
16 SINJA KRAUS (AUT) 93
17 DANKA KOVINIC (MNE) PR95
18 EMILIANA ARANGO (COL) 101
19 DARJA SEMENISTAJA (LAT) 102
20 ELENA-GABRIELA RUSE (ROU) 105
21 JIL TEICHMANN (SUI) 126