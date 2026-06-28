Entry List

Entry List Wta Amburgo 2026: partecipanti ed italiane presenti

Redazione
By Redazione
1 Min Read
Maja Chwalinska al Roland Garros 2026
Maja Chwalinska - Foto Tnani Badreddine/DeFodi Images

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 250 di Amburgo 2026, in programma dal 20 al 26 luglio sulla terra rossa. C’è anche la finalista del Roland Garros tra le iscritte al torneo tedesco, in quello che è sostanzialmente l’ultimo appuntamento stagionale sulla terra battuta a livello 250. La polacca sarà la prima testa di serie di un tabellone che vede chiaramente poche giocatrici tra le top-50 al via. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 250 di Amburgo.

TUTTE LE ENTRY LIST

QUI IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

QUI IL CALENDARIO WTA

ENTRY LIST WTA AMBURGO 2026

1 MAJA CHWALINSKA (POL) 21
2 CRISTINA BUCSA (ESP) 36
3 JAQUELINE CRISTIAN (ROU) 38
4 OLEKSANDRA OLIYNYKOVA (UKR) 49
5 YULIIA STARODUBTSEVA (UKR) 55
6 VIKTORIJA GOLUBIC (SUI) 64
7 ANHELINA KALININA (UKR) 70
8 PANNA UDVARDY (HUN) 71
9 ANNA BONDAR (HUN) 75
10 TAMARA KORPATSCH (GER) 79
11 ELSA JACQUEMOT (FRA) 82
12 YULIA PUTINTSEVA (KAZ) 85
13 SARA SORRIBES TORMO (ESP) PR85
14 VERONIKA ERJAVEC (SLO) 87
15 SIMONA WALTERT (SUI) 88
16 SINJA KRAUS (AUT) 93
17 DANKA KOVINIC (MNE) PR95
18 EMILIANA ARANGO (COL) 101
19 DARJA SEMENISTAJA (LAT) 102
20 ELENA-GABRIELA RUSE (ROU) 105
21 JIL TEICHMANN (SUI) 126

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS