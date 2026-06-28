Entry List Atp Kitzbuhel 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 25o di Kitzbuhel 2026, in programma dal 20 al 26 luglio sui campi in terra rossa. Flavio Cobolli prova a inseguire il sogno Finals di Torino e a sfruttare al massimo quest’ultima settimana sul rosso: è iscritto al 2025 che si gioca tra le montagne alpine. QUi ha buoni ricordi anche Matteo Berrettini, che cerca di proseguire la sua scalata nel ranking. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 250 di Kitzbuhel.

TUTTE LE ENTRY LIST

QUI IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

QUI IL CALENDARIO WTA

ENTRY LIST ATP 250 ESTORIL 2026

Cobolli,Flavio ITA 10

Bublik,Alexander KAZ 11

Vacherot,Valentin MON 20

Rinderknech,Arthur FRA 28

Etcheverry,Tomas Martin ARG 32

Buse,Ignacio PER 34

Navone,Mariano ARG 38

Collignon,Raphael BEL 43

Munar,Jaume ESP 44

Cerundolo,Juan Manuel ARG 45

Berrettini,Matteo ITA 49

Kecmanovic,Miomir SRB 51

Tirante,Thiago Agustin ARG 54

Hanfmann,Yannick GER 55

Baez,Sebastian ARG 56

Altmaier,Daniel GER 59

Bellucci,Mattia ITA 65

Kopriva,Vit CZE 68

ALTERNATES

1 Sonego,Lorenzo (1) ITA 72

2 Vallejo,Adolfo Daniel (1) PAR 73

3 Struff,Jan-Lennard (1) GER 77

4 Comesana,Francisco (1) ARG 90

5 Trungelliti,Marco (1) ARG 94

6 Shevchenko,Aleksandr (1) KAZ 98

7 Halys,Quentin (1) FRA 101

8 Molcan,Alex (1) SVK 102

9 Dzumhur,Damir (1) BIH 104

10 Choinski,Jan (1) GBR 106