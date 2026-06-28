Entry List Atp Kitzbuhel 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 25o di Kitzbuhel 2026, in programma dal 20 al 26 luglio sui campi in terra rossa. Flavio Cobolli prova a inseguire il sogno Finals di Torino e a sfruttare al massimo quest’ultima settimana sul rosso: è iscritto al 2025 che si gioca tra le montagne alpine. QUi ha buoni ricordi anche Matteo Berrettini, che cerca di proseguire la sua scalata nel ranking. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 250 di Kitzbuhel.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST ATP 250 ESTORIL 2026
Cobolli,Flavio ITA 10
Bublik,Alexander KAZ 11
Vacherot,Valentin MON 20
Rinderknech,Arthur FRA 28
Etcheverry,Tomas Martin ARG 32
Buse,Ignacio PER 34
Navone,Mariano ARG 38
Collignon,Raphael BEL 43
Munar,Jaume ESP 44
Cerundolo,Juan Manuel ARG 45
Berrettini,Matteo ITA 49
Kecmanovic,Miomir SRB 51
Tirante,Thiago Agustin ARG 54
Hanfmann,Yannick GER 55
Baez,Sebastian ARG 56
Altmaier,Daniel GER 59
Bellucci,Mattia ITA 65
Kopriva,Vit CZE 68
ALTERNATES
1 Sonego,Lorenzo (1) ITA 72
2 Vallejo,Adolfo Daniel (1) PAR 73
3 Struff,Jan-Lennard (1) GER 77
4 Comesana,Francisco (1) ARG 90
5 Trungelliti,Marco (1) ARG 94
6 Shevchenko,Aleksandr (1) KAZ 98
7 Halys,Quentin (1) FRA 101
8 Molcan,Alex (1) SVK 102
9 Dzumhur,Damir (1) BIH 104
10 Choinski,Jan (1) GBR 106