Entry List Wta Roma 2026: partecipanti ed italiane presenti Internazionali d’Italia

L’entry list e i partecipanti del torneo Wta 1000 di Roma, in programma dal 5 al 17 maggio 2026 al Foro Italico. Sono sempre Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto a guidare il tennis italiano anche a Roma, come già accaduto negli altri appuntamenti più importanti di quest’annata. Altre azzurre si aggiungeranno grazie alle wild card e – si spera – attraverso le qualificazioni. La numero uno d’Italia è attesa da un compito molto arduo, cercare di svoltare la sua stagione qui dove difende il titolo conquistato un anno fa. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 1000 di Roma.
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST WTA 1000 ROMA
1 ARYNA SABALENKA 1
2 ELENA RYBAKINA (KAZ) 2
3 COCO GAUFF (USA) 3
4 IGA SWIATEK (POL) 4
5 JESSICA PEGULA (USA) 5
6 AMANDA ANISIMOVA (USA) 6
7 ELINA SVITOLINA (UKR) 7
8 JASMINE PAOLINI (ITA) 8
9 VICTORIA MBOKO (CAN) 9
10 MIRRA ANDREEVA 10
11 BELINDA BENCIC (SUI) 11
12 KAROLINA MUCHOVA (CZE) 12
13 EKATERINA ALEXANDROVA 13
14 LINDA NOSKOVA (CZE) 14
15 NAOMI OSAKA (JPN) 15
16 IVA JOVIC (USA) 16
17 MADISON KEYS (USA) 17
18 CLARA TAUSON (DEN) 18
19 DIANA SHNAIDER 19
20 ELISE MERTENS (BEL) 20
21 LIUDMILA SAMSONOVA 21
22 ANNA KALINSKAYA 22
23 JELENA OSTAPENKO (LAT) 23
24 MARIE BOUZKOVA (CZE) 24
25 LEYLAH FERNANDEZ (CAN) 25
26 EMMA NAVARRO (USA) 26
27 MARTA KOSTYUK (UKR) 27
28 EMMA RADUCANU (GBR) 28
29 SORANA CIRSTEA (ROU) 29
30 MAYA JOINT (AUS) 30
31 CRISTINA BUCSA (ESP) 31
32 XINYU WANG (CHN) 32
33 JAQUELINE CRISTIAN (ROU) 33
34 SARA BEJLEK (CZE) 34
35 HAILEY BAPTISTE (USA) 35
36 ANN LI (USA) 36
37 QINWEN ZHENG (CHN) 37
38 MARIA SAKKARI (GRE) 38
39 MAGDALENA FRECH (POL) 39
40 LOIS BOISSON (FRA) 40
41 KAROLINA PLISKOVA (CZE) PR40
42 JANICE TJEN (INA) 41
43 ELISABETTA COCCIARETTO (ITA) 42
44 KATERINA SINIAKOVA (CZE) 43
45 PEYTON STEARNS (USA) 44
46 MARKETA VONDROUSOVA (CZE) 45
47 ALEXANDRA EALA (PHI) 46
48 JESSICA BOUZAS MANEIRO (ESP) 47
49 MCCARTNEY KESSLER (USA) 48
50 DAYANA YASTREMSKA (UKR) 49
51 TEREZA VALENTOVA (CZE) 50
52 LAURA SIEGEMUND (GER) 51
53 BARBORA KREJCIKOVA (CZE) 52
54 YULIIA STARODUBTSEVA (UKR) 53
55 SONAY KARTAL (GBR) 54
56 MAGDA LINETTE (POL) 55
57 TALIA GIBSON (AUS) 56
58 ANTONIA RUZIC (CRO) 57
59 VARVARA GRACHEVA (FRA) 58
60 ELSA JACQUEMOT (FRA) 59
61 VERONIKA KUDERMETOVA 60
62 TATJANA MARIA (GER) 61
63 KATIE BOULTER (GBR) 62
64 ANNA BONDAR (HUN) 63
65 SHUAI ZHANG (CHN) 64
66 ANASTASIA ZAKHAROVA 65
67 SOFIA KENIN (USA) 66
68 BEATRIZ HADDAD MAIA (BRA) 67
69 OLEKSANDRA OLIYNYKOVA (UKR) 68
70 CATY MCNALLY (USA) 69
71 DARIA KASATKINA (AUS) 70
72 PANNA UDVARDY (HUN) 71
73 KAMILLA RAKHIMOVA (UZB) 72
74 OKSANA SELEKHMETEVA 73
75 YULIA PUTINTSEVA (KAZ) 74