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Roland Garros 2026: Medical timeout per Vacherot contro Faurel

Redazione
By Redazione
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Valentin Vacherot impegnato a Shanghai
Valentin Vacherot - NOUVELLE/SIPA

Medical timeout per Valentin Vacherot contro Thomas Faurel nel match valido per il primo turno del Roland Garros 2026. Sul punteggio di 2 set a 0 e 5-4 a favore nel terzo set, il monegasco ha richiesto l’intervento del fisioterapista per un problema al piede sinistro.

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