Alcaraz, il recupero del polso sui social: fasciatura e impatti leggeri (VIDEO)

Il due volte campione di Wimbledon (2023 e 2024) Carlos Alcaraz non ha avuto la chance di riprendersi la corona da Jannik Sinner a causa di una grave infiammazione ai tendini del polso destro che l0 sta tenendo fuori dalle competizioni dall’ATP 500 di Barcellona, 16 aprile 2026. Durante questa assenza, però, l’ex numero 1 del mondo ha lasciato intravedere qualcosa della sua riabilitazione.

FASCIA E RACCHETTA SPECIALE

Nel post pubblicato sui suoi canali social, si vede una spessa fasciatura sul polso destro, che lo spagnolo mantiene in tutte le clip dell’allenamento mostrate. Dopo tanti movimenti mimati, anche con una speciale racchetta vuota e tagliata sul lato destro per non rischiare contatti involontari, è passato a colpire la pallina ma con impatti molto leggeri.