Entry List Atp Masters 1000 Montreal 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp Masters 1000 di Montreal 2026, in programma dal 2 al 13 agosto sui campi in cemento. Dopo quasi due mesi torna il circuito dei ‘Masters 1000’, con gli Us Open sempre più vicini e la preparazione verso New York che entra nel vivo. Si vola in Canada, quest’anno nel Quebec. A Montreal, dove ha vinto il suo primo titolo a questo livello, Jannik Sinner punta a dimostrare ancora una volta di essere il n°1 incontrastato sul veloce. In tabellone anche Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi. Ancora assente Carlos Alcaraz. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp Masters 1000 di Montreal.

TUTTE LE ENTRY LIST

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QUI IL CALENDARIO WTA

ENTRY LIST ATP MASTERS 1000 MONTREAL

Sinner, Jannik ITA 1

Zverev, Alexander GER 3

Auger-Aliassime, Félix CAN 4

Shelton, Ben USA 5

de Minaur, Alex AUS 6

Fritz, Taylor USA 7

Djokovic, Novak SRB 8

Medvedev, Daniil 9

Cobolli, Flavio ITA 10

Bublik, Alexander KAZ 11

Ruud, Casper NOR 12

Rublev, Andrey 13

Lehecka, Jiri CZE 14

Musetti, Lorenzo ITA 15

Darderi, Luciano ITA 16

Tien, Learner USA 17

Mensik, Jakub CZE 18

Tiafoe, Frances USA 19

Vacherot, Valentin MON 20

Cerundolo, Francisco ARG 21

Khachanov, Karen 22

Davidovich Fokina, Alejandro ESP 23

Fils, Arthur FRA 24

Paul, Tommy USA 25

Jodar, Rafael ESP 26

Fonseca, Joao BRA 27

Rinderknech, Arthur FRA 28

Norrie, Cameron GBR 29

Humbert, Ugo FRA 30

Nakashima, Brandon USA 31

Etcheverry, Tomas Martin ARG 32

Tabilo, Alejandro CHI 33

Buse, Ignacio PER 34

Arnaldi, Matteo ITA 35

Blockx, Alexander BEL 36

Bergs, Zizou BEL 37

Navone, Mariano ARG 38

Moutet, Corentin FRA 39

Mannarino, Adrian FRA 40

Shapovalov, Denis CAN 41

Cerundolo, Juan Manuel ARG 42

Collignon, Raphael BEL 43

Munar, Jaume ESP 44

Majchrzak, Kamil POL 45

Michelsen, Alex USA 46

Quinn, Ethan USA 47

Hurkacz, Hubert POL PR 47

Borges, Nuno POR 48

Machac, Tomas CZE 49

Kecmanovic, Miomir SRB 50

Berrettini, Matteo ITA 51

Atmane, Terence FRA 52

Marozsan, Fabian HUN 53

van de Zandschulp, Botic NED 54

Tirante, Thiago Agustin ARG 55

Hanfmann, Yannick GER 56

Shang, Juncheng CHN PR 57

Baez, Sebastian ARG 57

Griekspoor, Tallon NED 58

Ugo Carabelli, Camilo ARG 59

Landaluce, Martin ESP 60

Altmaier, Daniel GER 61

Cilic, Marin CRO 62

Korda, Sebastian USA 63

Kopriva, Vit CZE 64

Burruchaga, Roman Andres ARG 65

Svajda, Zachary USA 66

Bellucci, Mattia ITA 67

Medjedovic, Hamad SRB 68

Sonego, Lorenzo ITA 69

Kovacevic, Aleksandar USA 70

Carreno Busta, Pablo ESP 71

Vallejo, Adolfo Daniel PAR 72

de Jong, Jesper NED 73