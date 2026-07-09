Entry List Atp Masters 1000 Montreal 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp Masters 1000 di Montreal 2026, in programma dal 2 al 13 agosto sui campi in cemento. Dopo quasi due mesi torna il circuito dei ‘Masters 1000’, con gli Us Open sempre più vicini e la preparazione verso New York che entra nel vivo. Si vola in Canada, quest’anno nel Quebec. A Montreal, dove ha vinto il suo primo titolo a questo livello, Jannik Sinner punta a dimostrare ancora una volta di essere il n°1 incontrastato sul veloce. In tabellone anche Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi. Ancora assente Carlos Alcaraz. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp Masters 1000 di Montreal.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST ATP MASTERS 1000 MONTREAL
Sinner, Jannik ITA 1
Zverev, Alexander GER 3
Auger-Aliassime, Félix CAN 4
Shelton, Ben USA 5
de Minaur, Alex AUS 6
Fritz, Taylor USA 7
Djokovic, Novak SRB 8
Medvedev, Daniil 9
Cobolli, Flavio ITA 10
Bublik, Alexander KAZ 11
Ruud, Casper NOR 12
Rublev, Andrey 13
Lehecka, Jiri CZE 14
Musetti, Lorenzo ITA 15
Darderi, Luciano ITA 16
Tien, Learner USA 17
Mensik, Jakub CZE 18
Tiafoe, Frances USA 19
Vacherot, Valentin MON 20
Cerundolo, Francisco ARG 21
Khachanov, Karen 22
Davidovich Fokina, Alejandro ESP 23
Fils, Arthur FRA 24
Paul, Tommy USA 25
Jodar, Rafael ESP 26
Fonseca, Joao BRA 27
Rinderknech, Arthur FRA 28
Norrie, Cameron GBR 29
Humbert, Ugo FRA 30
Nakashima, Brandon USA 31
Etcheverry, Tomas Martin ARG 32
Tabilo, Alejandro CHI 33
Buse, Ignacio PER 34
Arnaldi, Matteo ITA 35
Blockx, Alexander BEL 36
Bergs, Zizou BEL 37
Navone, Mariano ARG 38
Moutet, Corentin FRA 39
Mannarino, Adrian FRA 40
Shapovalov, Denis CAN 41
Cerundolo, Juan Manuel ARG 42
Collignon, Raphael BEL 43
Munar, Jaume ESP 44
Majchrzak, Kamil POL 45
Michelsen, Alex USA 46
Quinn, Ethan USA 47
Hurkacz, Hubert POL PR 47
Borges, Nuno POR 48
Machac, Tomas CZE 49
Kecmanovic, Miomir SRB 50
Berrettini, Matteo ITA 51
Atmane, Terence FRA 52
Marozsan, Fabian HUN 53
van de Zandschulp, Botic NED 54
Tirante, Thiago Agustin ARG 55
Hanfmann, Yannick GER 56
Shang, Juncheng CHN PR 57
Baez, Sebastian ARG 57
Griekspoor, Tallon NED 58
Ugo Carabelli, Camilo ARG 59
Landaluce, Martin ESP 60
Altmaier, Daniel GER 61
Cilic, Marin CRO 62
Korda, Sebastian USA 63
Kopriva, Vit CZE 64
Burruchaga, Roman Andres ARG 65
Svajda, Zachary USA 66
Bellucci, Mattia ITA 67
Medjedovic, Hamad SRB 68
Sonego, Lorenzo ITA 69
Kovacevic, Aleksandar USA 70
Carreno Busta, Pablo ESP 71
Vallejo, Adolfo Daniel PAR 72
de Jong, Jesper NED 73