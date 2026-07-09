Masters 1000 Montreal 2026: entry list da sogno, all’appello manca solo Alcaraz

L’entry list dell’ATP 1000 di Montreal 2026 è ricca di grandi nomi. Settantuno dei migliori settantadue giocatori del ranking prenderà parte al Masters canadese. Il grande escluso? Carlos Alcaraz. Il murciano, ancora ai box per il problema al polso destro che lo ha fermato a Barcellona, nonostante i video che lo ritraevano nei primi colpi con la racchetta, sarà indisponibile anche per la trasferta a Montreal, in programma dal 2 al 13 agosto. E ciò non può che essere di certo un segnale (tutt’altro che promettente) riguardo il suo attuale stato di forma.

L’infortunio al polso

Il polso, zona estremamente sensibile per un tennista, ha bisogno del giusto riposo per tornare operativo al 100%. Con tutte le precauzioni del caso, è probabile che l’estate di Carlitos possa trasformarsi in un incubo. All’avvento dello US Open, evento che Alcaraz ha cerchiato con la matita rossa sul calendario, l’iberico potrebbe presentarsi con nessuna partita giocata negli ultimi tre mesi. E dietro di lui la concorrenza spinge forte. Già alla fine dei Championships, infatti, Alexander Zverev (nel caso in cui dovesse approdare in finale) potrebbe strappargli il secondo gradino del podio e, a quel punto, il terzo scalino della classifica andrebbe difeso con i denti. Staff tecnico, team e Alcaraz stesso hanno fatto trapelare poco o nulla riguardo la sua situazione a oggi. Non si hanno, quindi, certezze effettive che Carlitos brancoli nel buio, ma, attenendosi solo a ciò che è verificabile, la situazione rimane piuttosto grigia. Non sorprenderebbe vedere il talento spagnolo tornare in pompa magna nell’estate americana, ma più passano i giorni e più il dubbio rimane. E considerando che l’iniziale rientro era programmato proprio per Wimbledon 2026, forse qualcosa è davvero andato storto.