Wimbledon 2026, Muchova nella storia: quinta giocatrice ad aver battuto tre campionesse Slam nella seconda settimana

Karolina Muchova batte Coco Gauff al set decisivo nella semifinale di Wimbledon e conquista la sua seconda finale a livello Major della carriera. Con questo successo la ceca entra a far parte di un ristretto club di giocatrici: più precisamente, diventa la quinta tennista nell’Era Open in grado di sconfiggere tre campionesse Slam nella seconda settimana di uno stesso evento Major. La numero 9 del ranking WTA ha battuto in ordine Barbora Krejcikova agli ottavi di finale, Naomi Osaka nei quarti e, appunto, Coco Gauff in semifinale. Assieme a lei rientrano in questo gruppo Chris Evert a Wimbledon nel 1978, grazie ai successi su Kerry Reid, Billie Jean King e Virginia Wade, Serena Williams nello US Open del 1999 (Conchita Martinez, Monica Seles e Lindsay Davenport) e a Wimbledon nel 2015 (Venus Williams, Victoria Azarenka, Maria Sharapova), Elena Rybakina nell’Australian Open del 2023, grazie alle vittorie su Iga Swiatek, Jelena Ostapenko e Victoria Azarenka; infine Ons Jabeur a Wimbledon nel 2023, dopo aver sconfitto Elena Rybakina, Petra Kvitova e Aryna Sabalenka.

Una finale da record

Inoltre, grazie a questo successo, all’età di 29 anni e 312 giorni, Karolina Muchova diventa la giocatrice più anziana a raggiungere la sua prima finale Slam a Wimbledon dai tempi di Nathalie Tauziat nel 1998 (30 anni e 249 giorni). Dopo due quarti di finale, rispettivamente nel 2019 e nel 2021, e quattro primi turni consecutivi nella cornice londinese, avrà l’opportunità di alzare al cielo la coppa nel torneo più elegante del mondo.