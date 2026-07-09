Wimbledon 2026, la semifinale Sinner-Djokovic e la finale in chiaro su TV8

Novità importante per gli appassionati. La semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic a Wimbledon 2026 sarà infatti disponibile, oltre che sui canali Sky, anche in chiaro su TV8, il canale 8 del digitale terrestre. La sfida tra il numero uno al mondo e il 24 volte campione Slam, che per la dodicesima volta si ritroveranno l’uno di fronte all’altro, metterà in palio un posto nell’ultimo atto dei Championships. La sfida è in programma come secondo match sul Centre Court, dove ad aprire le danze dalle 14:30 italiane sarà la prima semifinale tra Arthur Fery e Alexander Zverev.

Sky, che detiene i diritti TV in esclusiva del terzo Slam della stagione, renderà disponibile sul canale TV8 anche la finale del torneo che potrebbe vedere sempre Sinner protagonista nella giornata di domenica 19 luglio a partire dalle ore 17:00.