Wimbledon 2026, Sinner è l’avversario più temibile per Djokovic: cosa dicono i dati

Se si consultano i dati sugli scontri diretti di Novak Djokovic, risulta che solo 36 tennisti hanno giocato a livello ATP contro di lui in più di 10 occasioni. Tra questi giocatori, spicca un nome in particolare, quello del nostro Jannik Sinner, unico tennista ad avere un head-to-head positivo contro il serbo. I confronti diretti dicono, infatti, 6-5 Sinner.
Una rivalità iniziata nel 2021 al secondo turno di Montecarlo, dove uno Jannik quasi ventenne perde da un’ottima versione del tennista con più slam al mondo. I primi tre scontri diretti sono tutti di Djokovic, poi dal 2023 qualcosa inizia a cambiare. Infatti, ecco arrivare alle Finals di Torino la prima vittoria di Sinner, al round robin. Poi il serbo ha la meglio in finale, ma in quell’occasione si accende in Jannik la consapevolezza di avere le qualità per poter battere Nole. E infatti, nei successivi match fa una striscia di 5 vittorie consecutive. Interrotta solamente dalla sconfitta in 5 set nella semifinale degli Australian Open 2026, ultimo confronto tra i due.
La semifinale di Wimbledon 2026 sarà dunque nuovamente terreno di scontro tra loro, per la dodicesima volta. Sinner, in quanto campione uscente del torneo, parte favorito, ma è un match dove non bisogna dare nulla per scontato.
Ecco i migliori head-to-head dei tennisti che hanno giocato almeno 10 volte in carriera contro Djokovic:
Jannik Sinner, 6-5 (54.5%)
Carlos Alcaraz, 5-5 (50%)
Rafael Nadal, 29-31 (48.3%)
Roger Federer, 23-27 (46%)
Dominic Thiem, 5-7 (41.7%)