Challenger 75 Trieste: Brancaccio rimonta Pellegrino e arriva ai quarti di finale

In rimonta, Raul Brancaccio è ai quarti di finale del Challenger 75 di Trieste, dopo la vittoria contro Andrea Pellegrino per 3-6 6-4 6-3. La prossima partita, contro il classe 2005 croato Matej Dodig, sarà il quinto quarto di finale Challenger della stagione del campano che, con questo successo, arriva nei primi 180 della race ATP.

IL MATCH

Dopo un ottimo inizio di Brancaccio, Pellegrino è entrato in partita, alzando il ritmo e vincendo i 5 game di fila che hanno chiuso il set, striscia proseguita fino al 2-0 del secondo. Brancaccio è riuscito poi a reagire e il dritto è tornato incidere, creando una lotta che ha innervosito l’avversario fino all’inizio di terzo set. Ristabilito l’equilibrio, i margini sono diventati sottili, ma è stato sempre l’ ex numero 121 del mondo a giocare con maggiore libertà fino alla vittoria finale.

Per il campano si tratta della terza miglior vittoria per classifica dell’avversario della stagione dopo quelle contro Sebastian Ofner (78) e Nikoloz Basilashvili (111), ma curiosamente, entrambe si sono concluse grazie al ritiro dell’avversario: la partita con Pellegrino, numero 133 del mondo, si può ampiamente considerare una delle sue migliori prestazioni dell’anno.