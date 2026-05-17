ATP 250 Ginevra 2026: Brancaccio ko sul più bello, in tabellone principale ci va Tabur

Raul Brancaccio si ferma al turno decisivo delle qualificazioni dell’ATP 250 di Ginevra 2026. Il tennista azzurro – numero 240 del mondo – non riesce a dare continuità al successo sullo statunitense Zink e si arrende in tre set al francese Clement Tabur. 0-6 6-2 6-2 – in un’ora e 39 minuti di gioco – il punteggio in favore del numero 168 del mondo, che stacca il pass per il tabellone principale del torneo svizzero. In main draw anche l’argentino Francisco Comesana, lo statunitense Nishesh Basavareddy e il lituano Edas Butvilas.