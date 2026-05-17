Fissette-Mboko, parte la collaborazione: periodo di prova per il coach belga

Nuova avventura in vista per Wim Fissette. Secondo quanto riportato dal giornalista Ben Rothenberg, il coach belga avrebbe iniziato un periodo di prova con Victoria Mboko, numero 9 della classifica WTA. La collaborazione sarebbe già partita al WTA 500 di Strasburgo, ultimo appuntamento di preparazione prima del Roland Garros.

Per Fissette si tratterebbe del primo incarico di rilievo dopo la separazione con Iga Swiatek, avvenuta nei mesi scorsi. Il tecnico belga, però, è ormai da anni uno dei nomi più affermati nel circuito femminile e nel corso della sua carriera ha lavorato con alcune delle più grandi campionesse dell’ultimo decennio.

Il suo nome è legato soprattutto ai successi di Kim Clijsters, con cui ha conquistato tre Slam tra US Open e Australian Open, ma anche ai trionfi di Angelique Kerber a Wimbledon e di Naomi Osaka, guidata verso due titoli Major. Più recentemente aveva collaborato anche con Qinwen Zheng e con la stessa Swiatek, accompagnata alla vittoria di Wimbledon 2025.

Mboko, canadese classe 2006, è considerata una delle stelle emergenti del tennis mondiale e dopo gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi mesi, la scelta di affidarsi a una figura esperta come Fissette sembra confermare la volontà di accelerare ulteriormente il proprio percorso di crescita.