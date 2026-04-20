Qualificazioni WTA 1000 Madrid 2026: Grant batte Erjavec, ora Udvardy

Continua la crescita di Tyra Grant, che al WTA 1000 di Madrid centra un altro risultato importante per la sua giovane carriera. L’azzurra, impegnata nelle qualificazioni del torneo spagnolo, ha battuto la slovena Veronika Erjavec con il punteggio di 7-6 7-5 in un’ora e 56 minuti, accedendo così al round decisivo.

Partita solida per l’italo-americana, che, dopo essere partita in ritardo di due break nel set di apertura, è riuscita a rimontare e a trascinare il parziale al tie-break, dove si è imposta trasformando il primo set point. Nel secondo parziale, Erjavec torna all’arrembaggio, ma non riesce a staccare Grant, che resta mentalmente lucida e ne approfitta chiudendo set e match sul 7-5.

Per l’azzurra, numero 262 del mondo, si tratta della seconda vittoria in carriera contro una giocatrice top 100, dopo quella ottenuta lo scorso anno proprio nelle qualificazioni del WTA 1000 di Madrid, quando sconfisse in due set la veterana tedesca Tatjana Maria. Nel turno decisivo, dove nel 2025 era stata fermata da Sasnovich, affronterà l’ungherese Panna Udvardy.