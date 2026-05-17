Montepremi Atp Ginevra 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 250 di Ginevra, in programma dal 17 al 23 maggio. Dopo aver saltato fin qui tutta la stagione sul rosso, torna in campo Taylor Fritz a pochi giorni dal Roland Garros. Il tennista statunitense testa le condizioni del suo fisico post-infortunio in vista dello slam parigino. In tabellone anche il nostro Lorenzo Sonego. Per il vincitore 250 punti valevoli per il ranking maschile.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
MONTEPREMI ATP 250 GINEVRA 2026
PRIMO TURNO – € 6.570 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 10.750 (25 punti)
QUARTI DI FINALE – € 18.515 (50 punti)
SEMIFINALE – € 31.955 (100 punti)
FINALE – € 54.360 (150 punti)
VINCITORE – € 93.175 (250 punti)