Montepremi e Punti

Montepremi Atp Ginevra 2026: soldi, punti ranking e prize money

Redazione
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Taylor Fritz - Foto Nick Piacente:Sipa USA
Taylor Fritz - Foto Nick Piacente:Sipa USA

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 250 di Ginevra, in programma dal 17 al 23 maggio. Dopo aver saltato fin qui tutta la stagione sul rosso, torna in campo Taylor Fritz a pochi giorni dal Roland Garros. Il tennista statunitense testa le condizioni del suo fisico post-infortunio in vista dello slam parigino. In tabellone anche il nostro Lorenzo Sonego. Per il vincitore 250 punti valevoli per il ranking maschile.

TUTTE LE ENTRY LIST

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MONTEPREMI ATP 250 GINEVRA 2026

PRIMO TURNO – € 6.570 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 10.750 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – € 18.515 (50 punti)

SEMIFINALE – € 31.955 (100 punti)

FINALE – € 54.360 (150 punti)

VINCITORE – € 93.175 (250 punti)

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