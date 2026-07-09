Badosa tenta la risalita: semifinale a Bastad per riaccendere la speranza

Che fine ha fatto Paula Badosa? La tennista spagnola, ex numero 2 del mondo nell’aprile del 2022, sembra aver smarrito la via negli ultimi mesi, passando dall’essere 25 del ranking WTA a gennaio fino a diventare numero 141 del mondo all’inizio di giugno. Già nel 2024 c’era stato un crollo in classifica, che però era stato seguito da un riscatto incoraggiante e un conseguente ritorno ad alti livelli, ma in questo caso la situazione sembra differente. Per risollevarsi dopo un periodo complicato, Badosa sta disputando il WTA 125 di Bastad, dove è giunta in semifinale grazie al successo su Varvara Lepchenko ed è in attesa della sua sfidante per il prossimo turno, una tra Sinja Kraus e Yulia Putinseva. Le sole due vittorie negli ultimi sei tornei e la mancanza di continuità di gioco sono solo le prime preoccupazioni della tennista, martoriata dagli infortuni nel corso del 2025 e in certi tratti di questa stagione, come testimoniato dallo sfogo sui propri canali social dopo il ritiro nel match di secondo turno del WTA 1000 di Dubai contro Elina Svitolina. Se i problemi fisici dovessero cessare definitivamente e la fiducia riacquistata velocemente, ci sarebbe speranza di rivedere la vera Paula Badosa.