Roland Garros 2026: favola Vallejo, successo per il Paraguay negli Slam dopo 24 anni

A volte basta trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Adolfo Daniel Vallejo, paraguaiano classe 2004, trova il suo primo successo nel main draw di uno Slam al Roland Garros, grazie al ritiro del suo avversario Cameron Norrie all’inizio del secondo set. Si tratta di un riscontro non da poco, visto che diventa il primo paraguaiano a vincere un match negli Slam da Ramon Delgado. In quel caso il classe 76 vinse al primo turno degli US Open nel 2003 contro Sebastien Grosjean. Quest’ultimo può vantare un ottavo di finale al Roland Garros nel 1998, dopo aver sconfitto Pete Sampras, e il raggiungimento della posizione numero 42 del ranking ATP.

Ora per il ventiduenne di Asunciòn una sfida tutta da vivere, al secondo turno, infatti, se la vedrà con il prodigio classe 2009 Moise Kouame, anche lui al primo successo in un Major.

Le parole in conferenza stampa

“Sono felice di come sia andata, avevo molta voglia di giocare la mia prima partita in cinque set. Ho avute tante indicazioni sul mio gioco anche se non abbiamo giocato molto, c’è tanto migliorare”. Cosi Vallejo ha esordito in conferenza stampa. “Nel campo dimostro parecchio le mie emozioni, fuori invece sono un ragazzo molto più tranquillo”.

Il paraguaiano è intervenuto anche sulla prossima sfida contro il giovane Kouame: “Sarà una sfida dura con Kouamè. Anche se non lo conosco molto se ha già vinto una partita in uno Slam da così giovane vorrà dire che ha un grande talento. Dovrò giocare il mio miglior tennis ma mi sento pronto fisicamente. Sarà un bel momento”.