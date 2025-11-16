ATP Finals 2025, Alcaraz: “Nessun condizionamento dall’infortunio, non ho colto le mie opportunità. Vittoria di Sinner meritata”

“Non sono riuscito a cogliere le mie opportunità come sul set point del primo set. La mia sconfitta è dovuta al fatto che Sinner ha meritato la vittoria”. Nella consueta conferenza stampa di fine match, Carlos Alcaraz ha commentato così, con grande lucidità, la sconfitta nella finale delle ATP Finals per mano di Jannik Sinner (7-6(4) 7-5).

LIVELLO E PIANO DI GIOCO

Parte della conferenza stampa si è concentrata sul livello altissimo raggiunto dal numero uno del mondo anche sui campi in cemento indoor e sugli accorgimenti tattici adottati nel corso della finale: “Non ho mai dubitato di me stesso e del mio livello indoor così come di poter lottare fianco a fianco con Jannik in questi campi. All’inizio del match pensavo che avrei potuto batterlo – afferma Alcaraz – Non sono sorpreso che sia stato un match in cui siamo stati molto vicini. Non ho cambiato piano di gioco per l’infortunio, l’ho cambiato perché sentivo di dover fare qualcosa di diverso. Ha funzionato perché ero un break sopra e stavo servendo bene, poi c’è stato un game nel mezzo del secondo set in cui ho commesso alcuni errori che non avrei dovuto commettere”.

QUELLA SECONDA…

Non mancano i complimenti rivolti dal nazionale spagnolo al rivale italiano, specie relativi a un determinato momento del match: “Jannik impara sempre dalle sconfitte e lo ha dimostrato, giocare contro di lui è vermanete difficile. Ti mette molta pressione al servizio come quando ha servito quella seconda a 185/190 km/h, mi ha lasciato davvero sorpreso se devo essere onesto”.

IL PROBLEMA AL BICIPITE FEMORALE

Nel corso del primo set, il murciano ha chiamato MTO per un problema al bicipite femorale, problema però, che per sua stessa ammissione non l’ha condizionato: “Ho sentito qualcosa al bicipite femorale dopo aver provato a rispondere a un servizio. A essere onesto non mi ha causato molto fastidio, potevo correre e colpire bene la palla, La sconfitta è semplicemente dovuta al fatto che lui ha meritato la vittoria”.

L’IMPATTO DEL PUBBLICO E LA DAVIS IMMINENTE

Pubblico delle grandi occasioni quello presente sugli spalti dell’Inalpi Arena di Torino che ha naturalmente tifato per il campione ‘di casa’ ma che non ha mai sfociato in comportamenti antisportivi come confermato dalle parole di Alcaraz: “Non mi ha condizionato per nulla, anzi qualche volta mi è anche piaciuta l’energia. Non erano contro di me, semplicemente tifavano per lui che si è meritato di ricevere l’energia dal pubblico. Parlando di pubblico il match più difficile che abbia mai giocato fu a Parigi Bercy nel 2021: non lo dimenticherò mai per tutta la vita. Da quel match sono cresciuto molto, ma fu veramente difficile”.

Infine una conferma sul suo prossimo arrivo a Bologna per l’imminente Final Eight di Coppa Davis: “Domani partirò per Bologna”.