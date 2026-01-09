ATP 250 Hong Kong 2026, ritiro Mmoh contro Giron nel corso del secondo set: il motivo e cosa succede con le scommesse

Michael Mmoh si è ritirato a inizio secondo set durante il match contro Marcos Giron valido per i quarti di finale dell’ ATP 250 di Hong Kong 2026. Il numero 285 della classifica mondiale dopo aver perso il primo set per 6-3 ha chiesto l’intervento del fisioterapista per un semplice consulto. Perso il primo game del secondo parziale, Mmoh ha optato per il ritiro.

RITIRO MMOH, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

Nonostante la sfida fosse regolarmente iniziata, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Mmoh perdente, Giron vincente), ma il consiglio è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo set, che si è concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate se l’esito risulta già certificabile.