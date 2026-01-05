ATP 250 Brisbane 2026, ritiro Arnaldi dal torneo: il motivo e cosa succede con le scommesse

Matteo Arnaldi non giocherà il match di primo turno contro Daniel Altmaier all’ATP 250 di Brisbane. Il tennista azzurro, entrato da lucky loser grazie alla rinuncia di Joao Fonseca, non farà il suo debutto nel main draw del torneo australiano. Il ligure, reduce dalla vittoria in tre set su Gaston, aveva poi rinunciato al turno decisivo delle quali contro Hijikata in seguito alla certezza di poter entrare come lucky loser. Invece però c’era qualcosa in più dietro alla scelta, dato che Arnaldi non tornerà in campo nel match in programma nella mattina italiana di lunedì 5 gennaio (il terzo dalle ore 2 italiane). Il motivo del ritiro non è ancora noto, ma viene da pensare possa essere legato all’infortunio al piede destro che ha condizionato Arnaldi in tutto il finale di 2026.

RITIRO ARNALDI, COSA CAMBIA PER LE SCOMMESSE? Cosa succede per chi avevo giocato sulla partita? Per quel che riguarda le scommesse, dato che non si è giocato neppure un punto, la partita viene considerata nulla (VOID). Dunque se si trattava di una giocata singola i soldi verranno rimborsati; qualora fosse stata invece inserita in una multipla verrà rimossa la quota di questo incontro.