Roland Garros 2026, sarà la 14esima finale Slam con un italiano nel singolare maschile

Con la vittoria di Flavio Cobolli su Felix Auger-Aliassime, l’Italia è certa di portare un giocatore in finale al Roland Garros 2026. Due settimane storiche, che hanno visto per la prima volta tre azzurri nei quarti di finale e si chiuderanno domenica 7 giugno con un italiano in finale per la 14esima volta nella storia del tennis, sempre parlando di singolare maschile. Le ultime sei finali Slam portavano la firma di Jannik Sinner, recordman assoluto in questa statistica, domenica toccherà a uno tra Cobolli, Berrettini e Arnaldi, che si sfideranno nell’ultimo quarto di finale a Parigi.

Tutti gli italiani in finale in uno Slam – singolare maschile

Roland Garros 1932: Giorgio De Stefani – battuto da Cochet

– battuto da Cochet Roland Garros 1959: Nicola Pietrangeli – campione

– campione Roland Garros 1960: Nicola Pietrangeli – campione

Roland Garros 1961: Nicola Pietrangeli – battuto da Santana

Roland Garros 1964: Nicola Pietrangeli – battuto da Santana

Roland Garros 1976: Adriano Panatta – campione

– campione Wimbledon 2021: Matteo Berrettini – battuto da Djokovic

– battuto da Djokovic Australian Open 2024: Jannik Sinner – campione

– campione US Open 2024: Jannik Sinner – campione

Australian Open 2025: Jannik Sinner – campione

Roland Garros 2025: Jannik Sinner – battuto da Alcaraz

Wimbledon 2025: Jannik Sinner – campione

US Open 2025: Jannik Sinner – battuto da Alcaraz

Roland Garros 2026: Flavio Cobolli/Matteo Berrettini/Matteo Arnaldi

Singolare femminile