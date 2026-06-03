Roland Garros 2026, sarà la 14esima finale Slam con un italiano nel singolare maschile

Con la vittoria di Flavio Cobolli su Felix Auger-Aliassime, l’Italia è certa di portare un giocatore in finale al Roland Garros 2026. Due settimane storiche, che hanno visto per la prima volta tre azzurri nei quarti di finale e si chiuderanno domenica 7 giugno con un italiano in finale per la 14esima volta nella storia del tennis, sempre parlando di singolare maschile. Le ultime sei finali Slam portavano la firma di Jannik Sinner, recordman assoluto in questa statistica, domenica toccherà a uno tra Cobolli, Berrettini e Arnaldi, che si sfideranno nell’ultimo quarto di finale a Parigi.
Tutti gli italiani in finale in uno Slam – singolare maschile
- Roland Garros 1932: Giorgio De Stefani – battuto da Cochet
- Roland Garros 1959: Nicola Pietrangeli – campione
- Roland Garros 1960: Nicola Pietrangeli – campione
- Roland Garros 1961: Nicola Pietrangeli – battuto da Santana
- Roland Garros 1964: Nicola Pietrangeli – battuto da Santana
- Roland Garros 1976: Adriano Panatta – campione
- Wimbledon 2021: Matteo Berrettini – battuto da Djokovic
- Australian Open 2024: Jannik Sinner – campione
- US Open 2024: Jannik Sinner – campione
- Australian Open 2025: Jannik Sinner – campione
- Roland Garros 2025: Jannik Sinner – battuto da Alcaraz
- Wimbledon 2025: Jannik Sinner – campione
- US Open 2025: Jannik Sinner – battuto da Alcaraz
- Roland Garros 2026: Flavio Cobolli/Matteo Berrettini/Matteo Arnaldi
Singolare femminile
- 2010, Roland Garros: Francesca Schiavone
- 2011, Roland Garros: Francesca Schiavone
- 2012, Roland Garros: Sara Errani
- 2015, US Open: Flavia Pennetta e Roberta Vinci
- 2024, Roland Garros: Jasmine Paolini
- 2024, Wimbledon: Jasmine Paolini