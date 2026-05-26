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Roland Garros 2026: medical timeout per Norrie contro Vallejo

Redazione
By Redazione
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Cameron Norrie - Foto Mike Egerton

Medical timeout per Cameron Norrie contro Adolfo Daniel Vallejo nel match valido per il primo turno del Roland Garros 2026. Il tennista britannico dopo aver perso il primo set, ha richiesto l’intervento del dottore sullo svantaggio di 1-o nel secondo set.

 

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