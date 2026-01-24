Australian Open 2026: Errani/Paolini fuori al secondo turno, passa la coppia Birrell/Gibson

Sara Errani e Jasmine Paolini escono sconfitte nel match di secondo turno dell’Australian Open 2026 contro Kimberly Birrell e Talia Gibson in tre set, 6-3 3-6 7-6(8) a favore delle australiane in 2 ore e mezza di gioco. La partita è stata interrotta per quasi cinque ore sul quattro pari del terzo set per l’attivazione della Heat Rule (temperature di circa 40 gradi a Melbourne). Il duo australiano affronterà nel prossimo turno la coppia composta da Hanyu Guo e Kristina Mladenovic, mentre la coppia italiana si ferma si sedicesimi proprio come nella passata stagione.

La partita

Errani/Paolini partono subito forte, mettendo in difficoltà nei primi turni di servizio la coppia australiana, ma non riescono a sfruttare le due palle break a disposizione. Una serie di tre break consecutivi, due a favore delle italiane, portano le vincitrici del Roland Garros 2025 a conquistare il primo set.

Nel secondo parziale Birrell/Gibson si portano avanti 3-1, Errani/Paolini hanno subito l’opportunità di tornare on serve, ma non la sfruttano. Tre ulteriori palle break non bastano perché le beniamine di casa chiudono sul 6-3 il secondo set.

Nel parziale decisivo sono Errani e Paolini a portarsi avanti, con il break nel quarto, infinito, gioco, da diciotto punti. Nel settimo gioco, la coppia australiana strappa il servizio e riequilibra la situazione. Dopo l’interruzione sul quattro pari, le bicampionesse in carica degli Internazionali d’Italia hanno tre match point ma non li convertono. Risultano fatali perché in un tie break molto combattuto le australiane trionfano.