Australian Open 2026, Coco Gauff: “Non sono riuscita ad alzare il mio livello”

Si chiude ai quarti di finale l’Australian Open 2026 di Coco Gauff, battuta nettamente da Elina Svitolina con il punteggio di 6-1 6-2. L’americana non è mai riuscita a trovare il ritmo giusto contro l’ucraina e in conferenza stampa ha analizzato con grande onestà una giornata decisamente complicata. La numero tre del mondo ha subito riconosciuto i meriti dell’avversaria, sottolineando come questa volta non sia riuscita a reagire all’intensità dall’altra parte della rete: “Lei ha giocato davvero bene e di solito, quando le avversarie alzano il livello, riesco a fare lo stesso. Oggi non è successo. A metà del secondo set ho capito che non funzionava niente. Rovescio, dritto, risposta: tutte le cose che faccio bene oggi non andavano. È merito suo, mi ha costretta a giocare così”.

PUNTEGGIO E FRUSTRAZIONE

A sorprendere è stato soprattutto il punteggio severo: “Di solito riesco almeno a restare attaccata al match e rendere il punteggio più stretto. Oggi non ci sono riuscita. Dopo il primo set ero ancora ottimista, ma sentivo che niente stava funzionando. Quando i tuoi punti di forza non rendono, è davvero difficile”. Durante l’incontro Gauff ha provato anche a cambiare tensione delle corde, una scelta che però non considera decisiva: “Non è stato un errore di calcolo. Ho solo provato a cambiare qualcosa che era sotto il mio controllo”.

LO SFOGO POST MATCH

Dopo il match, l’americana ha rotto una racchetta lontano dal campo, spiegando il gesto come uno sfogo necessario: “Avevo bisogno di liberare quella frustrazione. Preferisco farlo così piuttosto che prendermela con il mio team. Ho messo il 70% di prime, ma ho vinto solo il 40% dei punti. È una cosa che non può succedere”. Nonostante l’eliminazione, l’americana individua segnali positivi, soprattutto al servizio: “È un passo nella direzione giusta. La seconda è più affidabile e stiamo lavorando sulle cose giuste”.