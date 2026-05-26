Roland Garros 2026: ritiro per Norrie contro Vallejo, il motivo e cosa succede con le scommesse

Ritiro per Cameron Norrie contro Daniel Vallejo nel match valido per il primo turno del Roland Garros 2026. Il britannico —sotto nel punteggio di un set e un break — ha richiesto l’intervento del medico dopo il game di apertura al servizio nel secondo parziale per un problema nella zona delle costole. Dopo aver controllato pressione sanguigna e parametri vitali, a seguito del confronto con il medico, il numero 20 del tabellone ha scelto la via del ritiro ufficiale per non compromettere ulteriormente la situazione

RITIRO NORRIE, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

Nonostante la sfida fosse regolarmente iniziata, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Norrie perdente, Vallejo vincente), ma il consiglio è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo set, che si è concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate se l’esito risulta già certificabile.