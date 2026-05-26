Roland Garros 2026: Arnaldi piega Griekspoor in quattro set e vola al secondo turno

Prosegue il periodo positivo per Matteo Arnaldi che piega in 4 ore e 2 minuti l’olandese Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-7(9) 6-3 7-6(6) 6-3 e sigla l’ottava vittoria nelle ultime nove partite per accedere al secondo turno del Roland Garros 2026. L’azzurro, numero 104 del mondo, non vuole fermarsi dopo il trionfo nel Challenger 175 di Cagliari – titolo che gli mancava dal 2023 – e gli ottimi Internazionali d’Italia (terzo turno), con l’obiettivo di rientrare il prima possibile nella Top 100 mondiale, lui che nel 2024 ha centrato il suo best ranking alla posizione numero 29.

LA PARTITA

Una prova di grande carattere da parte di Matteo, bravo a rimanere concentrato dopo un primo set giocato alla perfezione (0 palle break concesse), ma perso beffardamente al tie-break per 11-9 con 3 set-point a favore non sfruttati. Nel secondo set Arnaldi è cinico in risposta: break nel quinto game alla prima chance del parziale, chiuso al nono gioco strappando ancora il servizio a Griekspoor.

Il terzo set si decide ancora al tie-break, in cui l’azzurro riesce a riscattare il primo parziale: Matteo, sotto 6-2, annulla 4 match point e chiude il set vincendo 6 punti in fila (8-6). Sulle ali dell’entusiasmo, Arnaldi ottiene il break in apertura, gestito alla grande con un servizio solidissimo, e archivia la pratica al nono gioco del quarto set con due passanti fantastici.

Al prossimo turno, l’italiano affronterà il greco Stefanos Tsitsipas, finalista a Parigi nel 2021, che ha passato il turno dopo il ritiro nel secondo set del francese Alexandre Muller. L’unico precedente tra i due risale al Roland Garros 2024, quando agli ottavi di finale il greco vinse in rimonta al quarto set. A livello Slam, questo resta il miglior risultato per Matteo, raggiunto anche diversi mesi prima, allo US Open 2023, prima di perdere dall’allora numero 1 del mondo Carlos Alcaraz.