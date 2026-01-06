Entry List Atp Montpellier 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 250 di Montpellier 2026, in programma dal 2 all’8 febbraio sui campi in cemento indoor. Nessun top-20 presente al via di un torneo che arriva subito dopo le fatiche dell’Australian Open e in contemporanea al primo turno della Coppa Davis. Ma il pubblico locale potrà contare su tanti rappresentanti francesi, da Ugo Humbert a – si spera – Arthur Fils, il quale spera di poter rientrare in campo proprio nell’evento di casa. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 250 di Montpellier.
ENTRY LIST ATP MONTPELLIER 2026
Griekspoor,Tallon NED 25
Machac,Tomas CZE 35
Humbert,Ugo FRA 36
Fils,Arthur FRA 41
Kecmanovic,Miomir SRB 51
Royer,Valentin FRA 56
Kovacevic,Aleksandar USA 58
Cazaux,Arthur FRA 63
Mpetshi Perricard,Giovanni FRA 67
Mannarino,Adrian FRA 68
van de Zandschulp,Botic NED 75
Medjedovic,Hamad SRB 80
Hurkacz,Hubert POL 83
PR Ruusuvuori,Emil FIN 83
Bautista Agut,Roberto ESP 90
Halys,Quentin FRA 91
Carreno Busta,Pablo ESP 92
Svrcina,Dalibor CZE 93
ALTERNATES
1 Gaston,Hugo FRA 94
2 Martinez,Pedro ESP 96
3 Taberner,Carlos ESP 98
4 Bonzi,Benjamin FRA 99
5 Nardi,Luca ITA 105
6 Basilashvili,Nikoloz GEO 107
7 McDonald,Mackenzie USA 112
8 O’Connell,Christopher AUS 114
9 Kypson,Patrick USA 118
10 Choinski,Jan GBR 123