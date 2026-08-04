Masters 1000 Montreal 2026: Bellucci subito out, Baez passa al secondo turno

Niente da fare per Mattia Bellucci, si ferma immediatamente la sua corsa nel Masters 1000 di Montreal. L’azzurro viene sconfitto da Sebastian Baez con il punteggio di 7-5 6-3 nel primo turno del torneo canadese. Il primo parziale è, quasi, interamente dominato dal servizio. In particolare l’argentino non concede alcun occasione. Nel decimo game l’azzurro classe 2001 riesce ad annullare un set point, ma si deve poi arrendere sul 6-5 quando cede la battuta con un doppio fallo. Il secondo set lascia l’amaro in bocca a Bellucci per le chance nella parte iniziale, con tre occasioni di break non sfruttate dallo stesso. Baez, al contrario, ne approfitta e conduce in porto un successo meritato, seppur con un piccolo brivido nel finale.

Ci sarà sicuramente qualcosa da registrare nel proprio gioco per Bellucci, apparso poco lucido e confusionario nelle scelte, reduce anche da tre sconfitte consecutive in match ufficiali. Allo stesso tempo, la stagione sul cemento è appena (ri)iniziata, avendo, quindi, dalla propria parte, ancora del margine per lavorare. Dal canto suo Baez se la vedrà con la testa di serie numero 31 Zizou Bergs nel secondo turno del torneo.