ATP 500 Queen’s 2026: gioco sospeso per pioggia, gli aggiornamenti

Pioggia su Londra, sospeso momentaneamente il programma dell’ATP 500 del Queen’s 2026 nella giornata di giovedì 18 giugno. L’unica partita interrotta è quella di doppio tra Cash/Glasspool e Frantzen/Haase dopo la conclusione del primo set 6-3 in favore di Cash e Glasspool. Slitta il programma di Hijikata – Lehecka e Medjedovic – Humbert.

AGGIORNAMENTO 17:50 – Gioco regolarmente ripreso al Queen’s.

AGGIORNAMENTO 17:35 – Campi nuovamente scoperti, salvo nuovi scrosci il gioco dovrebbe riprendere entro mezz’ora.

AGGIORNAMENTO 16:55 – Teloni sui campi, non si gioca per almeno un’ora.