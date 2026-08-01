Rune aumenta l’intensità degli allenamenti, il rientro si avvicina (VIDEO)

Holger Rune prosegue il recupero dall’infortunio al tendine d’Achille. Il tennista danese, fermo da ottobre 2025 e scivolato quasi fuori dalla Top 100 ATP, sta aumentando l‘intensità degli allenamenti dopo la rottura del tendine rimediata nell’ATP 250 di Stoccolma nel match contro Ugo Humbert. “Un giorno più vicino, continuiamo a rinforzarci. Ci vediamo presto”, scrive Rune sui social, che è iscritto sia al Masters 1000 di Cincinnati che allo Us Open, ma la sua presenza in Ohio e a Flushing Meadows non è ancora certa. Dopo un’ipotesi di rientro flash – considerando i circa 10 mesi di lungodegenza che richiede la rottura del tendine d’Achille – per il Roland Garros, il classe 2003 di Gentofte ha scelto di posticipare il ritorno in campo e di mettere il mirino sullo swing su cemento. Se non dovesse essere allo Us Open, il rientro potrebbe avvenire nella tournée asiatica tra Pechino e Shanghai.