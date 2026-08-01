Korda operato alla schiena: “Ora è il momento di recuperare”

Nuovo stop per Sebastian Korda. Il tennista statunitense ha annunciato sui social di essersi sottoposto a un intervento chirurgico alla schiena, resosi necessario dopo quattro mesi lontano dai campi a causa del dolore e della forte pressione sul nervo sciatico. Il 26enne, già condizionato da diversi problemi fisici nel corso della carriera, ha spiegato che l’operazione ha finalmente alleviato il dolore. Non sono stati indicati i tempi necessari per il rientro nel circuito: Korda inizierà ora il percorso di riabilitazione con l’obiettivo di tornare ad allenarsi.