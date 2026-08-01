Korda operato alla schiena: “Ora è il momento di recuperare”

“Sono trascorsi quattro mesi lontano dal campo, durante i quali ho cercato di gestire il dolore alla schiena e una forte pressione sul nervo sciatico. Dopo diversi trattamenti, abbiamo deciso di procedere rapidamente con un intervento chirurgico, che finalmente ha alleviato il dolore. Ora è il momento di recuperare, guarire e tornare al lavoro”.