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Korda operato alla schiena: “Ora è il momento di recuperare”

By Tommaso de Laurentiis
1 Min Read
Sebastian Korda - Foto Ray Giubilo
Sebastian Korda - Foto Ray Giubilo

Nuovo stop per Sebastian Korda. Il tennista statunitense ha annunciato sui social di essersi sottoposto a un intervento chirurgico alla schiena, resosi necessario dopo quattro mesi lontano dai campi a causa del dolore e della forte pressione sul nervo sciatico. Il 26enne, già condizionato da diversi problemi fisici nel corso della carriera, ha spiegato che l’operazione ha finalmente alleviato il dolore. Non sono stati indicati i tempi necessari per il rientro nel circuito: Korda inizierà ora il percorso di riabilitazione con l’obiettivo di tornare ad allenarsi.

Il messaggio di Korda

“Sono trascorsi quattro mesi lontano dal campo, durante i quali ho cercato di gestire il dolore alla schiena e una forte pressione sul nervo sciatico. Dopo diversi trattamenti, abbiamo deciso di procedere rapidamente con un intervento chirurgico, che finalmente ha alleviato il dolore. Ora è il momento di recuperare, guarire e tornare al lavoro”.

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