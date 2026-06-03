Roland Garros 2026: Chwalinska è la sesta giocatrice di sempre a fare semifinale Slam partendo dalle qualificazioni

Maja Chwalinska sta scrivendo la storia al Roland Garros 2026. La polacca, da numero 114 del mondo, ha superato Anna Kalinskaya con il punteggio di 7-6(3) 6-3 in 1 ora e 54 minuti, raggiungendo la prima semifinale della carriera nel circuito WTA. Con il prestigioso successo sulla russa, l’ottavo consecutivo, Chwalinska è diventata soltanto la sesta giocatrice della storia a raggiungere la semifinale di uno Slam partendo dalle qualificazioni e la seconda a farlo nel Major parigino. Un percorso fantastico per la classe 2001 che, dopo aver superato i tre turni di quali, ha sconfitta in ordine Zheng, Mertens, Sakkari, Parry e la già citata Kalinskaya, vittorie che le hanno permesso di scalare diverse posizioni in classifica e di entrare sicuramente in Top 100 per la prima volta.

Il record

Andando a ritroso, ad accompagnare Chwalinska in questa speciale classifica c’è l’ucraina Dayana Yastremska che all’Australian Open 2024 perse in due set dalla cinese Qinwen Zheng. Prima di lei, la britannica Emma Raducanu che allo US Open 2024 riuscì a trionfare diventando la prima giocatrice della storia a vincere uno Slam partendo dalle qualificazioni. Un solo precedente al Roland Garros, quello dell’argentina Nadia Podoroska che nel 2020 raggiunse il penultimo atto prima di perdere nettamente dalla campionessa Iga Swiatek. L’unica a riuscirci a Wimbledon fu la statunitense Alexandra Stevenson nel 1999 che si arrese con un doppio 6-1 alla connazionale Lindsay Davenport, poi vincitrice del torneo. La prima giocatrice della storia a realizzare una cavalcata di questo tipo fu l’australiana Christine Matison all’Australian Open 1978 che si fermò in semifinale contro l’americana Betsy Nagelsen.