ATP/WTA Brisbane 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 5 gennaio. Arnaldi trova Altmaier

Matteo Arnaldi (foto Francesco Panunzio)
Il programma della prima giornata del main draw con gli orari italiani e l’ordine di gioco di lunedì 5 gennaio per l’ATP/WTA di Brisbane 2026. Un torneo orfano all’ultimo momento di Joao Fonseca ma che ritrova Matteo Arnaldi in qualità di lucky loser: il sanremese sfiderà il tedesco Daniel Altmaier come terzo incontro del ‘Court 10’ a partire dalle ore 2:00 italiane. Nella mattinata italiana, sulla Pat Rafter Arena scenderà in campo il numero 1 del seeding Daniil Medvedev contro Martin Fucsovics. Da segnalare anche altre due sfide che potrebbero regalare spettacolo: il derby ceco tra Jiri Lehecka e Tomas Machac (non prima delle ore 4:00 sulla Pat Rafter Arena) e il primo match sullo ‘Show Court 1’ tra Valentin Vacherot e Sebastian Korda.

IL PROGRAMMA DI LUNEDÍ 5 GENNAIO

PAT RAFTER ARENA

Ore 2:00 

(WC) Birrell – (Q) Sramkova

Non prima delle ore 4:00 e a seguire

(3) Lehecka – Machac

Popyrin – (Q) Halys

Non prima delle ore 9:30 e a seguire

(1) Medvedev – Fucsovics

Maria – (WC) Jones

SHOW COURT 1

Ore 2:00 e a seguire

Vacherot – Korda

(Q) Gadecki – Li

Pliskova – Baptiste

Non prima delle ore 7:30 e a seguire

Opleka – (Q) Sweeny

Yastremska – (WC) Gibosn

SHOW COURT 2

Non prima delle ore 2:00 e a seguire

(Q) Zhang – Krueger

(Q) Bondar – Bucsa

(Q) Sasnovich – Blinkova

Valentova – Kalinskaya

Vondrousova – Frech

COURT 10

Non prima delle ore 2:00 e a seguire

Gonzalez/Rojer – Demoliner/Mpetshi Perricard

(Q) Duckworth – Michelsen

(LL) Arnaldi – Altmaier

(1) Hsieh/Ostapenko – Gadecki/Mihalikova

Non prima delle ore 7:00

Kenin/Krawczyk – (2) Danilina/Krunic

