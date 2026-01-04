ATP/WTA Brisbane 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 5 gennaio. Arnaldi trova Altmaier

Il programma della prima giornata del main draw con gli orari italiani e l’ordine di gioco di lunedì 5 gennaio per l’ATP/WTA di Brisbane 2026. Un torneo orfano all’ultimo momento di Joao Fonseca ma che ritrova Matteo Arnaldi in qualità di lucky loser: il sanremese sfiderà il tedesco Daniel Altmaier come terzo incontro del ‘Court 10’ a partire dalle ore 2:00 italiane. Nella mattinata italiana, sulla Pat Rafter Arena scenderà in campo il numero 1 del seeding Daniil Medvedev contro Martin Fucsovics. Da segnalare anche altre due sfide che potrebbero regalare spettacolo: il derby ceco tra Jiri Lehecka e Tomas Machac (non prima delle ore 4:00 sulla Pat Rafter Arena) e il primo match sullo ‘Show Court 1’ tra Valentin Vacherot e Sebastian Korda.
IL PROGRAMMA DI LUNEDÍ 5 GENNAIO
PAT RAFTER ARENA
Ore 2:00
(WC) Birrell – (Q) Sramkova
Non prima delle ore 4:00 e a seguire
(3) Lehecka – Machac
Popyrin – (Q) Halys
Non prima delle ore 9:30 e a seguire
(1) Medvedev – Fucsovics
Maria – (WC) Jones
SHOW COURT 1
Ore 2:00 e a seguire
Vacherot – Korda
(Q) Gadecki – Li
Pliskova – Baptiste
Non prima delle ore 7:30 e a seguire
Opleka – (Q) Sweeny
Yastremska – (WC) Gibosn
SHOW COURT 2
Non prima delle ore 2:00 e a seguire
(Q) Zhang – Krueger
(Q) Bondar – Bucsa
(Q) Sasnovich – Blinkova
Valentova – Kalinskaya
Vondrousova – Frech
COURT 10
Non prima delle ore 2:00 e a seguire
Gonzalez/Rojer – Demoliner/Mpetshi Perricard
(Q) Duckworth – Michelsen
(LL) Arnaldi – Altmaier
(1) Hsieh/Ostapenko – Gadecki/Mihalikova
Non prima delle ore 7:00
Kenin/Krawczyk – (2) Danilina/Krunic