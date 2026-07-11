Thomas Johansson non è più l’allenatore di Daniil Medvedev

Nuovi scossoni nel team di Daniil Medvedev. Il 20enne moscovita ha interrotto la sua collaborazione con Thomas Johansson, ex numero 7 del mondo e allenatore di Wozniacki, Goffin e Nishikori, che era subentrato – insieme a Rohan Groetke (ex direttore della IMG Academy) – allo storico coach Gilles Cervara al termine dello Us Open 2025. Certa la separazione con Johansson, come riporta Bolshe Tennis, mentre non si hanno notizie sul ruolo di Groetke e sul futuro primo allenatore di Medvedev.

Tre titoli ATP ma male negli Slam

Il tennista russo era tornato in Top 10 ATP dopo l’inizio del percorso con Johansson, con tre titoli sollevati: ATP 250 di Almaty, ATP 250 di Brisbane e ATP 500 Dubai, oltre a una grande dieci giorni nel Masters 1000 di Indian Wells, culminata con la sconfitta con Jannik Sinner in una tiratissima finale. Dopo il 1000 californiano sono mancati i risultati a Medvedev, fuori al terzo turno a Miami e a Wimbledon e out all’esordio al Roland Garros. Unico acuto la semifinale agli Internazionali d’Italia persa contro Sinner, ma troppi alti e bassi per il russo, che ripartirà dall’ottava posizione in classifica ATP (3.670 punti), a meno di 500 punti dalla quinta piazza di Alex de Minaur (4.110) e a poco più di 1.000 punti da Felix Auger-Aliassime, quarto con 4.740.