ATP 250 Stoccarda 2026, Kyrgios passa all’esordio su Moutet

Nick Kyrgios conquista l’accesso al secondo turno dell’ATP 250 di Stoccarda 2026. All’esordio nel torneo, dove è iscritto grazie ad una wild card, il tennista australiano si è imposto sulla testa di serie numero 8 del tabellone Corentin Moutet con il punteggio di 6-3 6-4 dopo appena 67 minuti di gioco. Una partita dominata da parte di Kyrgios, che dopo aver messo a segno un break per set, entrambi in apertura, è stato quasi inavvicinabile nei propri turni di battuta.

Per il finalista di Wimbledon 2022 si trattava del ritorno sull’erba dopo tre anni dall’ultima volta e i tanti infortuni, su tutti quello al polso e al ginocchio, che lo hanno costretto a rimanere a lungo lontano dai campi nelle ultime tre stagioni. A inizio 2026, l’ex numero 13 del mondo si era arreso ad Aleksandar Kovacevic al primo turno di Brisbane, prima di dover rinunciare agli Australian Open. Per Kyrgios è la prima vittoria in una partita ufficiale dal successo contro Mackenzie McDonald al primo turno del Matsers 1000 di Miami 2025.

Ad attenderlo al secondo turno ci sarà il giapponese Sho Shimabukuro, che al debutto ha superato Quentin Halys.