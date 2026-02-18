ATP 250 Delray Beach 2026: rimonta Paul, bene Nakashima e Jodar

È stato completato il quadro degli ottavi di finale dell’ATP 250 di Delray Beach 2026. Il numero 5 del seeding, Tommy Paul, ha rimontato Corentin Moutet con il punteggio finale di 4-6 6-3 6-4, al termine di una lotta di due ore e trenta minuti. Una sfida difficile per lo statunitense, sia per l’ottimo tennis del francese – soprattutto nel primo set – sia per i tanti errori concessi dal numero 24 del mondo. Basti pensare che Paul ha trasformato solamente quattro delle ventuno palle break avute a disposizione. Ad attenderlo al prossimo turno ci sarà il lucky loser Adam Walton.

Proprio l’australiano è stato protagonista di un’ottima prova contro Gabriel Diallo. 7-6(4) 6-3 il punteggio di un match combattuto nel primo parziale quanto nel secondo. Un solo break in tutta la sfida, arrivato nel secondo game del parziale conclusivo, è stato sufficiente al ventiseienne di Brisbane per controllare e chiudere senza rischi.

Nakashima passa su Cilic, Jodar spazza Quinn

Prova di forza di Brandon Nakashima, che è andato a segno contro Marin Cilic 7-6(4) 7-6(5) in circa due ore e un quarto. Parziali pressoché identici, con zero break, risolti solo in due tie break intensi e combattuti. Il numero 7 del tabellone sarà ora impegnato negli ottavi di finale contro Coleman Wong.

In due set, senza particolari problemi, avanza anche Rafael Jodar, uscito indenne contro Ethan Quinn 6-2 6-3 in una gara dal copione unico. Lo spagnolo se la vedrà ora la prima testa di serie del torneo, Taylor Fritz.

Korda ancora derby, Svajda continua a sorprendere

Altro derby a stelle e strisce per Sebastian Korda, che, dopo essersi imposto su Mackenzie McDonald 6-4 7-5, con ottimi numeri al servizio – 14 ace e 86% di punti vinti con la prima – affronterà al prossimo turno Alex Michelsen.

Continua il viaggio di Zachary Svajda, sorpresa del torneo, che, dopo aver conquistato il main draw passando dalle qualificazioni, si ritrova ora contro Frances Tiafoe negli ottavi di finale, grazie alla vittoria su Aleksandar Kovacevic 7-6(4) 6-3.