Masters 1000 Madrid 2026: ritiro per Diallo contro Moller, il motivo e cosa succede per le scommesse

Ritiro per Gabriel Diallo contro Elmer Moller nel corso della sfida valida per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2026. Infortunio alla parte bassa della schiena per il canadese, che aveva chiesto un medical timeout nel secondo set e ha deciso di fermarsi sul punteggio di 7-5 3-3 in favore del danese. Moller avanza al terzo turno, dove attende il vincitore della sfida tra Sinner e Bonzi.

RITIRO DIALLO, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

La sfida è regolarmente cominciata, quindi parte dei siti scommesse rimborsa gli esiti (Diallo perdente, Moller vincente). Il consiglio, però, è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo parziale, che si è concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate solo ed esclusivamente se l’esito risulta già certificabile.