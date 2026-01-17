Daria Kasaktina è ufficialmente una cittadina australiana (FOTO)

Tramite un post sul proprio profilo Intagram Daria Kasaktina ha annunciato di aver finalmente acquisito la cittadinanza australiana. La tennista classe ’97, che ha rappresentato la bandiera russa fino al marzo del 2025, per poi passare sotto la bandiera australiana, ne è diventata finalmente una cittadina a tutti gli effetti: “Ufficialmente un’australiana. Felice, grata e libera” così ha scritto nella didascalia del suo post.

