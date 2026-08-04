Masters 1000 Montreal 2026: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 5 agosto con Musetti in campo

È stato pubblicato il programma di mercoledì 5 agosto, quarta giornata del Masters 1000 di Montreal che vedrà protagonista Lorenzo Musetti nella sfida contro il qualificato Nicolas Mejia. In campo anche Matteo Arnaldi, testa di serie numero 30 del tabellone, che se la vedrà contro Fabian Marozsan.

PROGRAMMA COMPLETO

CENTER COURT

ore 17:00 – (Q) Tsitsipas vs (22) Fonseca

a seguire – Brooksby vs (5) Shelton

a seguire – (1) Zverev vs Griekspoor

non prima dell’1:00 – (Q) Droguet vs (2) Auger-Aliassime

a seguire – (12) Tien vs (WC) Monfils

ROGERS COURT

ore 17:00 – (Q) Mejia vs (11) Musetti

a seguire – (9) Ruud vs Cerundolo

a seguire – Tirante vs (7) Fritz

non prima delle 00:00 – (4) Medvedev vs van de Zandschulp

a seguire – Royer vs (17) Paul

COURT 5

ore 17:00 – (14) Vacherot vs Navone

a seguire – Svajda vs (18) Fils

a seguire – (20) Jodar vs Moutet

a seguire – (21) Khachanov vs Atmane

a seguire – (Q) Fearnley vs (13) Mensik

COURT 9

ore 17:00 – (31) Bergs vs Baez

non prima delle 18:30 – (29) Buse vs Norrie

a seguire – Hurkacz vs (25) Tabilo

a seguire – Michelsen vs (16) Cerundolo

a seguire – (24) Humbert vs Merida

COURT 2

ore 17:00 – Borges vs (26) Etcheverry

a seguire – Kecmanovic vs (23) Rinderknech

a seguire – (32) Collignon vs (Q) Popyrin

a seguire – (Q) Marozsan vs (30) Arnaldi