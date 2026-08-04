Masters 1000 Montreal 2026: cade un altro italiano, Sonego subito fuori

Dopo Matteo Berrettini e Mattia Bellucci un altro tennista italiano saluta il Masters 1000 di Montreal 2026 al primo turno. Si tratta di Lorenzo Sonego che perde 7-6(5) 7-5 in 1 ora e 50 contro Tallon Griekspoor. L’olandese affronterà Alexander Zverev al secondo turno. Prosegue una stagione estremamente complessa per il torinese che, dopo l’infortunio al polso di inizio stagione, fatica a ritrovare il suo miglior tennis. Wimbledon rimane il torneo più positivo del 2026 per Sonego (terzo turno). L’unica vera soddisfazione è la vittoria in doppio assieme a Lorenzo Musetti all’ATP 250 di Hong Kong dello scorso gennaio. Sul cemento di Montreal Sonego non sfigura, ma paga a caro prezzo pochi punti decisivi giocati peggio dell’avversario.

La partita

Una partita molto tirata quella con Griekspoor, in cui fanno la differenza proprio pochi punti. L’allungo immediato dell’olandese è decisivo per intascare il tie-break, così come potrebbe essere determinante il passaggio a vuoto dell’italiano nel quinto gioco del secondo set. Sonego, infatti, consegna il break all’avversario con due doppi falli, ma è chirurgico quando sfrutta la prima palla break del suo match per rimettere tutto in parità. Il classe ’95 ha un set point in risposta, ma Griekspoor lo annulla spazzolando tre righe consecutive. Come spesso accade nel tennis, poco dopo le sorti del match si ribaltano totalmente: nel gioco successivo l’olandese si procura tre palle break, sfruttando la prima allunga sul 6-5 e servizio. L’olandese sfrutta al meglio la chance e chiude la partita.