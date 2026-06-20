Wimbledon 2026: da Alcaraz a Musetti, i grandi esclusi dai Championship

A poco più di una settimana dall’inizio di Wimbledon 2026, la lista di giocatori che non parteciperà per infortunio è già lunghissima. E i nomi che vi figurano all’interno sono stellari. Tra tutti, ovviamente, spicca quello di Carlos Alcaraz, ancora out per la lesione al polso destro, che gli ha impedito di partecipare anche al Roland Garros 2026. Carlitos, che sarebbe entrato come numero 2 del torneo, perderà i punti conquistati nella finale della passata edizione (1300) e, al suo rientro, dovrà poi difendersi dal possibile attacco di un lanciatissimo Alexander Zverev, che, già ai Championship, potrebbe superare il murciano in caso di finale.

Ancora fermo ai box anche Lorenzo Musetti, che non ha recuperato dall’infortunio al retto femorale dopo gli Internazionali d’Italia 2026. Il carrarino, fuori anche al Major parigino, dovrà saltare il terzo Slam dell’anno in una stagione fortemente condizionata dagli infortuni. Al suo posto, per guardare il bicchiere mezzo pieno, entrerà nel tabellone l’altro azzurro Matteo Berrettini.

A seguire spuntano poi i nomi di Valentin Vacherot, fuori per infortunio al piede, e, uscendo dal quadro dei giocatori che sarebbero stati teste di serie, seguono poi Tomas Machac (lesione al piede sinistro) e, ovviamente, Holger Rune, ancora in fase di recupero dopo la rottura del tendine di Achille scorso ottobre.

Infine, si aggiungono i nomi di Sebastian Korda, Reilly Opelka, Eliot Spizzirri e Arthur Cazaux, che vanno a completare la lunga lista di giocatori cancellati dai Championship.