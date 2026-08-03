Alcaraz scalda i motori: allenamenti ad alta intensità in vista di Cincinnati (VIDEO)

Carlos Alcaraz sta continuando la sua preparazione in vista del rientro in campo previsto per il Masters 1000 di Cincinnati 2026, in programma dal 13 al 23 agosto. Il sette volte campione Slam non disputa una partita dallo scorso 14 aprile, quando a Barcellona fu costretto al ritiro dopo la vittoria contro Otto Virtanen al primo turno. La lesione al polso destro si è rivelata più grave di quanto previsto inizialmente e ha costretto il murciano a rinunciare a gran parte dello swing sulla terra e all’intera stagione sull’erba. Due Major mancati, altrettanti tornei e un bottino di punti precipitato verso il basso, con il distacco dal rivale Jannik Sinner diventato abissale: l’azzurro è ora a +5290.

Alcaraz aumenta l’intensità degli allenamenti

La quiete dopo la tempesta sembra però essere arrivata anche per Carlitos. Dai primi allenamenti senza racchetta, passando per l’utilizzo di una speciale racchetta senza corde, fino alle diverse fotografie che lo hanno ritratto con il tutore al polso, Alcaraz sembra aver finalmente messo tutto da parte. Ad Alicante, l’attuale numero 2 del mondo, che potrebbe tornare numero 3 dopo Montreal, sta scaldando i motori e l’intensità degli ultimi allenamenti sembra essere quella dei giorni migliori.

Nuovo look verso Cincinnati e US Open

Nuovo look, con tanto di treccine all’americana, canotta come la calda tournée statunitense suggerisce, colpi potenti e profondi: nell’ultima versione mostrata al pubblico c’è un Carlos Alcaraz a tutto tondo. A Cincinnati e Flushing Meadows è chiamato a difendere due titoli e una cambiale complessiva di 3000 punti. Imprese ardue, gesta per pochi. Ma non impossibili per Carlitos.