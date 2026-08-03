Cobolli sale al numero 8 ATP e migliora ancora il suo best ranking

Flavio Cobolli migliora ancora il suo best ranking. Il romano, in attesa dell’esordio nel Masters 1000 di Montreal, è il nuovo numero 8 del mondo a quota 3330 punti. L’azzurro ha potuto godere dello scarto anticipato dei punti conquistati nella passata edizione del torneo canadese, disputatosi a Toronto e iniziato con qualche giorno di anticipo (27 luglio 2025) rispetto a quest’anno (2 agosto 2026). Flavio ha approfittato, dunque, del calo in classifica di Ben Shelton, detentore del titolo, il quale ha dovuto scartare i 1000 punti della vittoria del 2025 ed è quindi sceso momentaneamente al decimo posto del ranking ATP.

In attesa della finale di Washington

L’americano è stato sorpassato anche dal connazionale Taylor Fritz, ancora impegnato nell’ATP 500 di Washington. Arrivato in finale, il californiano se la vedrà con Rafael Jodar, match che si sarebbe dovuto giocare domenica 2 agosto alle 20:30 italiane. Slittato a causa della pioggia che ha interrotto la finale femminile tra Jessica Pegula e Alexandra Eala, l’incontro si giocherà lunedì 3 alle 19:00 italiane.

Questa partita sarà determinante per il ranking di Flavio. In caso di trionfo di Fritz, infatti, l’americano strapperebbe a Cobolli l’ottava posizione, riportando l’azzurro al nono posto della classifica mondiale.