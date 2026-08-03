Sinner, 83 settimane da numero 1 ATP: avvicinato ancora Agassi

Jannik Sinner raggiunge l’83esima settimana in cima alla classifica mondiale. Il campione altoatesino, numero 1 ATP per la 16esima settimana consecutiva dal trionfo nel Masters 1000 di Monte-Carlo (lunedì 13 aprile), continua ad allungare su Lleyton Hewitt, fermo a quota 80, e ad avvicinarsi ad Andre Agassi. Lo statunitense, con 101 settimane a capo del ranking, è il prossimo obiettivo dell’azzurro che, di questo passo, lo agguanterebbe il 7 dicembre.

Jannik comanda la classifica con 13450 punti, a 5290 punti di distanza dal nuovo numero 2 del mondo Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, con 8160 punti, ha superato il tedesco Alexander Zverev, sceso a quota 8120. Sinner, ancora fresco del titolo difeso a Wimbledon, è praticamente sicuro di rimanere in testa almeno fino a dopo lo US Open. Il Major americano è l’obiettivo principale del 5 volte campione Slam, che ha deciso di rinunciare al Masters 1000 di Montreal per arrivare carico al ‘1000’ di Cincinnati (650 punti da difendere) e, soprattutto, a New York, in cui vorrà prendersi la rivincita dopo la finale persa nella scorsa stagione con Alcaraz.