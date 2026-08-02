Masters 1000 Montreal 2026: Berrettini-Navone rinviata a lunedì per pioggia

La pioggia non smette di complicare i piani del Masters 1000 di Montreal. Alcuni match previsti per la prima giornata (tra domenica e lunedì) sono stati rinviati al giorno successivo. Tra questi quello di Matteo Berrettini, che era pronto a scendere in campo all’esordio nel torneo canadese contro Mariano Navone e sarà costretto ad attendere la giornata di lunedì prima di poter scendere in campo. Assieme a loro anche i match tra Aleksandar Vukic e Daniel Altmaier e James Duckworth e Christopher O’Connell. Rimangono, invece, programmati per il day one del 1000 canadese le seguenti sfide:

Centre Court

non prima dell’ 1:00 Diallo vs Jacquet

a seguire Galarneau vs Kopriva

Rogers Court

non prima di 00:00 Shimabukuro vs Cilic

a seguire Bonzi vs Hanfmann