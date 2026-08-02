Liutova vince un titolo WTA alla prima partecipazione, i precedenti

Kristina Liutova ha scritto una pagina di storia del tennis conquistando il WTA 250 di Memphis 2026. È diventata la prima tennista nata nel 2010 a vincere un titolo nel circuito maggiore e lo ha fatto al primo torneo disputato a tale livello. Prima di lei ci sono riuscite altre sei tenniste, non accadeva dal 2001.

I precedenti

La prima giocatrice capace di sollevare il trofeo al primo tentativo fu Tracy Austin a Portland nel 1977, circostanza che non verificò più per undici anni. Almeno fino a quando la tennista ceca Petra Langrova vinse il torneo di Parigi del 1988. Tutti gli altri 4 precedenti si concentrarono in appena 5 anni, dal 1997 al 2001. La serie venne aperta da Mirjana Lucic (Bol 1997), a cui fece seguito Katarina Srebotnik (Estoril 1999), toccò poi a Justine Henin (Anversa 1999) e Angelique Widjaja (Bali 2001). Curiosamente le ultime due prima di Liutova vinsero il loro primo titolo al primo torneo della carriera davanti al pubblico di casa.

Con Liutova si allarga a sette il numero di tenniste capaci di firmare questa impresa e verosimilmente si apre un nuovo corso: la 16enne russa è la prima giocatrice nata negli anni Dieci del ventunesimo secolo ad affacciarsi a livelli così alti nel panorama tennistico mondiale.