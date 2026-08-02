Draper, dal picco alla caduta: “Il mio momento tornerà”

Dopo aver raggiunto il vertice del tennis mondiale, il percorso di Jack Draper ha preso una piega complicata. Il tennista londinese ha raccontato le difficoltà vissute negli ultimi mesi in un’intervista, spiegando come una serie di problemi fisici abbia condizionato il suo percorso nel circuito. Il britannico ha ripercorso il lungo periodo complicato iniziato dal maggio 2025, caratterizzato da diversi stop che hanno rallentato la sua continuità di rendimento e la sua programmazione.

Draper, fermato nuovamente da un problema fisico e costretto a rinunciare al torneo ATP 500 di Washington nonostante una wild card ricevuta, ha raccontato il momento difficile attraversato, mantenendo però fiducia nelle proprie possibilità. “Ho vissuto un periodo davvero duro a causa degli infortuni. È stata una battaglia difficile, ma so che il mio momento tornerà”, ha spiegato il britannico. Sul lavoro con Andy Murray, entrato nel suo team, ha aggiunto: “È stato un enorme beneficio per me”. Il classe 2001 resta convinto del proprio potenziale e della possibilità di tornare ai livelli che lo avevano portato ai vertici del ranking ATP: “Sono un giocatore migliore rispetto a quando ero numero cinque del mondo”.